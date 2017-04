USA beder Rusland tøjle Syrien efter kemisk angreb

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, bebrejder Rusland for ikke at tøjle Syrien, som russerne er allieret med.



Det sker efter det formodede angreb med kemiske våben tirsdag i idlib i Syrien.



Vesten mener, at Syrien begik angrebet, men Syrien afviser, og Rusland siger, at de syriske fly har ramt et lager, hvor oprørere havde kemiske våben.



"Hvor mange børn skal der dø endnu, før Rusland tager sig af det? lød et spørgsmål onsdag fra Nikki Haley under et møde i FN's Sikkerhedsråd, hvor angrebet i Idlib blev drøftet."



"Hvis Rusland har den indflydelse i Syrien, som det hævder at have, så har vi brug for at se den blive brugt. Vi må se dem afslutte disse forfærdelige handlinger," sagde hun.



Den amerikanske diplomat rejste sig op i rådet og viste to fotos af ofre for tirsdagens angreb.



"Se på disse fotos."



Der er meldt om 72 døde efter angrebet, herunder 20 børn.



USA, Storbritannien og Frankrig har fremlagt en resolution, der fordømmer angrebet og kræver en efterforskning af, hvad der skete.



Imidlertid er der onsdag aften ikke meget, der tyder på, at resolutionen kan vedtages. Allerede inden mødet i New York afviste en talskvinde for det russiske udenrigsministerium resolutionen.



"Uheldigvis har USA, Frankrig og Storbritannien endnu engang plantet - man kan ikke sige det anderledes - et udkast til en FN-resolution, der er totalt baseret på falske informationer, og som har en fuldstændig anti-syrisk karakter," sagde talskvinden Maria Sakharova.



Under debatten i New York sagde Nikki Haley, at hvis FN ikke er i stand til at handle samlet, så tvinges stater til at handle alene.



Rusland er fast medlem af FN's Sikkerhedsråd og har derfor vetoret.



Det betyder, at Rusland kan blokere for resolutionen fra USA, Storbritannien og Frankrig ved at stemme nej og på denne måde bremse international kritik eller forskellige tiltag mod Syrien.



/ritzau/AFP