Trump forsikrer Japan om øget militærforsvar mod Nordkorea

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger i en samtale med Japans premierminister, Shinzo Abe, onsdag, at USA vil fortsætte med at opbygge sine militære kapaciteter til at forsvare sig mod et angreb fra Nordkorea.



Det oplyser Det Hvide Hus i en erklæring.



Telefonsamtalen mellem de to ledere sker, efter at Nordkorea tidligt onsdag morgen lokal tid affyrede et ballistisk missil ud over Det Japanske Hav.



Analytikere vurderer, at missilaffyringen skal ses som en advarsel til USA og Kina forud for et topmøde mellem Donald Trump og den kinesiske præsident, Xi Jinping, torsdag.



Her er Nordkoreas accelererende atomvåbenprogram øverst på dagsordenen.



"Trump har gjort det klart, at USA vil fortsætte med at styrke sin evne til at afskrække og forsvare sig selv og dets allierede med hele spektret af sine militære kapaciteter," oplyser Det Hvide Hus efter samtalen mellem Trump og Abe.



"Præsidenten understregede, at USA står sammen med sine allierede Japan og Sydkorea set i lyset af den alvorlige trussel, som Nordkorea fortsat udgør."



I et interview med Financial Times tidligere på ugen opfordrede Donald Trump Kina til at sætte foden ned over for Nordkorea, der i stigende grad er begyndt at spille med atommusklerne.



"Kina har stor indflydelse i forhold til Nordkorea, og Kina kan enten hjælpe os med at håndtere Nordkorea, eller de kan lade være. Hvis de hjælper, vil det være rigtig godt for Kina, og hvis de ikke gør, vil det ikke være godt for nogen," siger Trump til Financial Times.



I samme ombæring understreger han, at han ikke har tænkt sig at sidde på hænderne, hvis det er tilfældet hos kineserne.



"Hvis Kina ikke løser situationen i Nordkorea, så gør vi. Det er alt, hvad jeg vil sige," siger den amerikanske præsident.



/ritzau/AFP