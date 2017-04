Regeringen opgiver at finde flertal for boligskatteplan

Relateret indhold Artikler

Finansminister Kristian Jensen (V) konkluderer, at han ikke kan samle opbakning til regeringens forslag til en ny boligbeskatning, siger han til Jyllands-Posten.



"Jeg må bare konstatere i dag, efter at have brugt rigtig mange timer og drukket rigtig meget kaffe, at vi ikke får et flertal bag den model, som vi har lagt på bordet," siger Kristian Jensen til Jyllands-Posten.



Derfor vil han med sine embedsmænd hen over påsken gå i det, som han kalder "tænkeboks" for på anden vis at sikre "tryghed for boligejerne".



"Hvis vi vil igennem med en ny boligbeskatning, skal vi lave noget om, der også er mere end bare små justeringer," siger Kristian Jensen.



Han vil ikke løfte sløret for, hvad det så er, han har i tankerne. Men han håber ifølge Jyllands-Posten at kunne præsentere et nyt udspil efter påske.



Dansk Folkeparti finder det glædeligt, at ministeren "indser nødvendigheden af de berømte 90 mandater." Det siger finansordfører René Christensen (DF) til avisen.



"Vi er skuffede over, at regeringen fremlagde et forslag, der slet ikke var finansieret," siger han.



De Konservative, for hvem fastfrysning af grundskylden er en stor mærkesag, afviser ikke at gå på kompromis.



"Vi vil hellere ikke lave en aftale end at lave en dårlig aftale. Det er en afvejning af, hvor langt vi kan komme. Men vi har en nedre smertegrænse," siger finansordfører Rasmus Jarlov (K) til Jyllands-Posten.



Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, ærgrer sig ifølge avisen.



"Det er dybt beklageligt, at et flertal uden om regeringen ikke vil give boligejerne den tryghed, som de fortjener," siger han.



Regeringen har foreslået, at alle boligejere skal betale 0,6 pct. i ejendomsværdiskat - uanset boligens værdi. En såkaldt flad boligskat.



Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil holde fast i et "knæk". Det betyder, at borgere med de dyreste boliger betaler en højere procentsats og dermed mere i skat.



Regeringen har desuden foreslået at fastfryse grundskylden, indtil de nye ejendomsvurderinger kan træde i kraft. Flere beregninger har vist, at det især vil komme husejerne i landets dyreste områder til gavn.



