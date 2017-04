DF efterlyser håndfast finansiering af boligskat

Relateret indhold Artikler

En hensigtserklæring om på et senere tidspunkt at gennemføre reformer er ikke nok for Dansk Folkeparti.



Hvis regeringen vil have partiets opbakning til et nyt boligskattesystem, skal der en mere håndfast finansiering på bordet, end finansminister Kristian Jensen (V) hidtil har lagt frem.



Det fastslår finansordfører René Christensen (DF), efter at Kristian Jensen har meddelt, at han opgiver at samle flertal for regeringens boligskatteudspil.



"Det er ikke godt nok, at vi skal finde på nogle arbejdsmarkedsreformer lidt senere," siger han om det finansieringsforslag, regeringen har lagt frem.



"Men vi er enige om målet. Og det er sådan set det positive. Nemlig at alle boligejere, ligegyldigt hvor man bor, kan blive boende i deres bolig."



"Og vi skal have et system, der er gennemskueligt, så boligejerne kan se, hvilke udgifter, de kan forvente om 10 og 20 år."



