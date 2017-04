Regeringen opgiver at finde flertal for boligskatteplan

Finansminister Kristian Jensen (V) konkluderer, at han ikke kan samle opbakning til regeringens forslag til en ny boligbeskatning, siger han til Jyllands-Posten."Jeg må bare konstatere i dag, efter at have brugt rigtig mange timer og drukket rigtig meget kaffe, at vi ikke får et flertal bag den model, som vi har lagt på bordet," siger Kristian Jensen til Jyllands-Posten.Derfor vil han med sine embedsmænd hen over påsken gå i det, som han kalder "tænkeboks" for på anden vis at sikre "tryghed for boligejerne"."Hvis vi vil igennem med en ny boligbeskatning, skal vi lave noget om, der også er mere end bare små justeringer," siger Kristian Jensen./ritzau/Læs Børsens politiske kommentator Helle Ibs analyse fra tirsdag om, hvorfor aftalen om boligskatten har trukket ud