Trump-rådgiver fjernet fra USA's nationale sikkerhedsråd

Opdateret 18.34: En af USA's præsident Donald Trumps nærmeste rådgivere har efter få måneder ikke længere plads i USA's nationale sikkerhedsråd.



En embedsmand i Det Hvide Hus meddeler, at Steve Bannon er blevet fjernet fra sikkerhedsrådet.



63-årige Bannon, tidligere leder af det meget højreorienterede medie Breitbart News, regnes for at være en af de vigtigste strateger for præsidenten.



Han er stadig Trump-rådgiver, selv om han ikke længere sidder i sikkerhedsrådet.



Ifølge amerikanske medier var han en af hjernerne bag Trumps kampagne, der gav ham præsidentembedet.



Han fik i januar en plads i rådet af præsident Trump.



Netmediet politico.com skriver, at Det Hvide Hus i januar begrundede hans plads i sikkerhedsrådet med, at han har en fortid som officer i flåden.



Men Trump-administrationen blev heftigt kritiseret for at sætte en politisk udpeget embedsmand i sikkerhedsrådet, som tager sig af USA's nationale sikkerhed.



Bannon har mistet sin plads i forbindelse med, at Trump har foretaget flere ændringer i det nationale sikkerhedsråd.



Nyhedstjenesten Bloomberg, der var først med meldingen om, at Bannon er røget ud, skriver, at H.R. McMaster, den nationale sikkerhedsrådgiver, nu får magtbeføjelserne til at sætte dagsordenen for sikkerhedsrådets arbejde.



Ifølge CNN siger en højtstående embedsmand i Det Hvide Hus, at Bannon kun fik sin plads i det nationale sikkerhedsråd, fordi han skulle holde øje med den nu afsatte nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynns arbejde med at ændre rådet efter Susan Rice, der var national sikkerhedsrådgiver under præsident Barack Obama.



CNN noterer også, at præsident Donald Trump og hans administration har forsøgt at give meget af kontrollen i sikkerhedsrådet tilbage til forsvarsministeriet og andre sikkerhedsorganer.



Det nationale sikkerhedsråd er det forum, som præsidenten bruger til at drøfte USA's sikkerhedsanliggender og udenrigspolitiske spørgsmål.



