Københavnsk havnetunnel skal undersøges for 24 millioner

En ny, stor ringvej øst om København over Amager er rykket et skridt tættere på. Der er truffet beslutning om en milliondyr forundersøgelse, der skal danne endeligt grundlag for en beslutning.



Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.



"Det er et rigtig spændende projekt, vi nu får undersøgt nærmere. En østlig ringvej vil gavne hele hovedstadsområdet, og jeg er glad for, at forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med de lokale parter," skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA) i meddelelsen.



Den østlige ringvej vil ifølge de nuværende planer gå fra omkring Ryparken nord for København over Refshaleøen, Amager og ned til Øresundsmotorvejen.



Forundersøgelsen er igangsat af staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab. Den vil tage to år og koste 24 millioner kroner.



"En østlig ringvej kan binde det overordnede vejnet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i de centrale bydele og på det øvrige vejnet."



"Ringvejen vil også kunne betjene nye byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn," skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om baggrunden for at opføre en østlig ringvej.



Den østlige ringvej er skrevet ind i regeringsgrundlaget, og en undersøgelse at projektet er på finansloven.



"Det er helt fantastisk, at der er lavet en finanslov, hvor man har prioriteret, at der nu kommer gang i havnetunnelen."



"Det har vi så evindeligt brug for, fordi det er åndssvagt, at alle bilerne skal køre ind i centrum for at komme rundt om København," sagde Københavns kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen til TV2 Lorry i efteråret.



Projektet er tidligere anslået til at komme til at koste 30 milliarder kroner. En af de modeller, der er i spil, at lave projektet som et samarbejde med det private.



/ritzau/