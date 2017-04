Relateret indhold Artikler

Et overvældende flertal i EU-Parlamentet har onsdag vedtaget en resolution om, hvordan de kommende to års brexit-forhandlinger bør forløbe.



Et af parlamentets primære budskaber er, at skilsmissen mellem Storbritannien og EU må forløbe i to faser.



I første omgang bør der fokuseres på selve bruddet. Først herefter kan det fremtidige forhold mellem parterne diskuteres, lyder det.



EU-Parlamentet er ikke selv direkte repræsenteret ved de kommende forhandlinger. Ikke desto mindre har det i sidste ende magt til at forkaste aftalen.



EU-Parlamentet er den første EU-institution til at vedtage sine retningslinjer for forhandlingerne. 516 stemte for resolutionen, mens 133 var imod.



"I vil anlægge tonen over for Storbritannien," sagde EU's chefforhandler, Michel Barnier, inden afstemningen i parlamentet.



Resolutionen understreger som noget af det første vigtigheden af, at ingen borgere kommer i klemme.



Storbritanniens beslutning om at forlade unionen må således ikke gå ud over hverken de tre millioner EU-borgere, der lever i Storbritannien, eller den ene million briter, som er bosat i andre EU-lande.



/ritzau/