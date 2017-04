Vestager godkender kæmpe kinesisk kemikøb til 300 milliarder

Margrethe Vestager giver sit andet grønne lys på kun to uger til en storstilet sammensmeltning inden for industrikemiområdet, der vil få indflydelse for særligt landbruget. Denne gang giver den danske EU-konkurrencekommissær lov til, at kinesiske ChemChina kan købe det schweiziske selskab Syngenta i en gigantisk handel til i alt 43 mia. dollar (ca. 300 mia. kr.). Begge selskaber er kæmper indenfor markedet for bl.a. pesticider til landbruget."Det er vigtigt for europæiske landmænd og i sidste ende forbrugerne, at der vil være effektiv konkurrence på markedet for pesticider, også efter ChemChinas køb af Syngenta. ChemChina har tilbudt betydelige indrømmelser, som fuldt ud løser vores konkurrencemæssige betænkeligheder. Dette har givet os mulighed for at godkende transaktionen," siger Margrethe Vestager i en pressemeddelelse om godkendelsen Den danske kommissærs godkendelse kommer med en række forpligtelser til frasalg af dele af pesticide-forretningen i de to selskaber.ChemChinas køb af Syngenta er den største kinesiske handel uden for landets grænser nogensinde ifølge Financial Times. Handlen er endnu ikke godkendt af de amerikanske myndigheder, men ventes også i USA at få grønt lys. Som en del af aftalen for at få lov at gennemføre købet af Syngenta har ChemChina måtte sluge at sælge en del af sin pesticideforretning, konkret i det israelske datterselskab Adama, som i dag også er aktiv på det europæiske marked.Også i Syngenta-benet af forretningen har selskaberne accepteret at frasælge en del af pesticide-forretningen. Godkendelsen af ChemChinas køb af Syngenta var ventet, efter Margrethe Vestager i den forgangne uge gav grønt lys til, at Dow Chemicals og DuPont kunne gennemføre en fusion til en værdi af over 950 mia. kr.Godkendelsen af fusionerne, der senere i år følges op af sagen om en fusion mellem Bayer og Monsanto, møder kritik fra grønne politikere og miljøorganisationer, der mener, at Vestager med sine godkendelser giver kemi-mastodonterne frit spil til at fjerne konkurrencen, låser landbruget fast som tvangskunder hos bestemte firmaer, uden at der er blevet skelet til, hvilke miljømæssige konsekvenser fusionerne vil have.Senere i år kan spørgsmålet om fusionen mellem Bayer og Monstanto blive til et hattrick af godkendelser af gigantfusioner fra den danske konkurrencekommissær.