JPMorgan støtter Trumps forslag om afslappet bankregulering

Jamie Dimon, administrerende direktør hos JPMorgan, bakker op om den amerikanske præsident Donald Trumps forslag til mere afslappet bankregulering. Dimon mener, at de nye regler, der er indført siden krisen, har løst problemet med "too big to fail"-banker. Det skriver Financial Times.



I det årlige brev til aktionærerne i JPMorgan fastslår Dimon, at de amerikanske banker dramatisk har styrket både kapitalen, likviditeten og risikokontrollerne i de seneste år. Hvis det alligevel skulle gå galt, og en af de store banker går ned, har bankerne forberedt sig på en sikker afvikling, der ikke vil koste hos skatteyderne, mener direktøren.



Han mener derfor, at tiden er inde til at kigge lovgivningen efter i sømmene, da det nuværende regulatoriske regime er unødigt komplekst, dyrt og til tider forvirrende, skriver bankdirektøren, der kalder de juridiske, regulatoriske og politiske forhold ekstraordinært svære.



"Reguleringen bør være fleksibel nok til at lade bankerne agere som et bolværk mod markedspanik, snarere end at tvinge finansielle institutioner til defensivt at krybe sammen, hvilket kun vil gøre tingene værre, "skriver Jamie Dimon ifølge Financial Times.



Synspunkterne ligger stort set på linje med Donald Trumps forslag om at gøre livet lettere for de største amerikanske banker, da den amerikanske præsident tirsdag lovede et større "haircut" af reguleringen for de største banker.



/ritzau/FINANS