Macron beskylder Le Pen for at sprede løgne under tv-debat

Alle 11 præsidentkandidater ved det kommende franske valg deltog i en tv-debat tirsdag aften, hvor de kunne give forskellige bud på, hvordan de vil håndtere posten som præsident.



"Jeg vil genrejse den franske optimisme," sagde den 39-årige moderate kandidat Emmanuel Macron, der er favorit til at tage sejren ved valget.



Især lagde Macron vægt på, at erhvervslivet skal smøres.



"Vi skal investere for at få maskinen til at køre igen," sagde Macron.



Det højrenationale Front Nationals leder, 48-årige Marine Le Pen, sagde, at Frankrig skal bekæmpe "den ukontrollerbare globalisering". Blandt andet ønsker Le Pen, at Frankrig trækker sig ud af EU.



Den tidligere premierminister François Fillon, der er under pres, efter at han er blevet tiltalt for misbrug af offentlige midler, talte mest om at genoprette økonomien.



63-årige Fillon talte om at betale af på gælden og skabe job til de ti pct. arbejdsløse franskmænd.



Det hårdeste sammenstød fandt sted mellem Macron og Le Pen. Her angreb Macron sin modstanders plan om at trække Frankrig ud af eurosamarbejdet og vende tilbage til møntfoden franc.



"Det fru Le Pen foreslår, er at reducere det franske folks købekraft. Hvis vi trækker os fra euroen, fører det til mindre købekraft for arbejdere og dem med en opsparing," sagde Macron.



Macron beskyldte også Le Pen for at ville starte en "økonomisk krig" med Frankrigs naboer. Han tordnede mod det, han kaldte "nationalisme" i Europa, som tidligere har splittet kontinentet.



Le Pen tog til genmæle ved at angribe EU, som hun mener, at Macron forsvarer uden forbehold.



"Du gentager de løgne, vi har hørt i 40 år, og som vi har hørt fra din fars mund," svarede Macron, der henviste til Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, som grundlagde Front National.



Ifølge målinger ligger Le Pen og Macron tæt i valgets første runde, der finder sted 23. april. Macron står dog til at vinde stort i valgets anden runde.



/ritzau/AFP