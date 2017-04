Hjerne-Madsen stiller op for De Konservative i Frederiksberg

Relateret indhold Artikler

Vælgerne på Frederiksberg kan til det kommende kommunalvalg sætte deres kryds ved hjerneforsker og DR-radiovært Peter Lund Madsen.



Han er blevet opstillet i kommunen som en af kandidaterne for De Konservative, oplyser partiet.



Forskeren er en af få landskendte på sit felt. Det er han blandt andet, fordi han via tv, radio, foredrag og teater har formidlet hjernevidenskab til danskerne.



I 2006 modtog han Modersmål-Prisen for "sin fantastiske evne til at formidle kompliceret stof, så alle kan få et indblik i naturvidenskabens forunderlige verden".



Han er vært på radioprogrammet Hjernekassen på DR's P1, der sendes hver mandag.



I forbindelse med sin 50-års fødselsdag i 2010 forklarede eksperten:



"En mandehjerne som min kan nu håbe på, at den får 25 år mere, hvor den stadig rigtig kan gå til biddet. Alt herudover må anses for at være bonus."



Det er første gang, at hjerneforskeren optræder på en stemmeseddel. Og han er ikke det eneste opsigtsvækkende navn på kandidatlisten.



Her har han selskab af Stig Elling, som de fleste nok kender fra rejsebranchen.



"Jeg synes, at det er positivt, at der kommer erhvervsfolk ind. De er måske lidt hurtigere på tangenterne, end andre er," siger Stig Elling.



"Jeg vil have det Frederiksberg, jeg har og lever i. Jeg vil ikke komme med løfter om en svømmepøl her og der og alt mulig andet."



Derudover optræder det tidligere folketingsmedlem Helle Sjelle, den tidligere cykelrytter Brian Holm, som sidder i byrådet i dag, samt viceborgmester Morten Jung, der har skiftet parti fra De Radikale.



Kandidaterne er blevet valgt tirsdag aften. Der er kommunalvalg 21. november i år.



/ritzau/