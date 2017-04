Nordkorea affyrer ballistisk missil i Det Japanske Hav

Nordkorea har tidligt onsdag morgen lokal tid affyret et ballistisk missil ud over Det Japanske Hav.



Det bekræfter det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.



Samtidig oplyser USA, at det vil arbejde tæt sammen med dets allierede i regionen.



"US Pacific Command er fuldt ud forpligtet til at arbejde tæt sammen med Republikken Korea og vores japanske allierede for at opretholde sikkerheden," oplyser militæret.



I første omgang var det Sydkoreas forsvarsministerium, der kunne berette om missilaffyringen.



"Nordkorea affyrede et uidentificeret projektil ned i Det Japanske Hav i morges fra Sinpo (havneby, red.)," skriver ministeriet i en erklæring.



"Militæret holder et vågent øje med Nordkoreas provokerende handlinger," tilføjer det.



Onsdagens affyring fra Nordkorea kommer, umiddelbart efter at USA's præsident, Donald Trump, har forlangt, at Kina tager ansvar i forhold til Nordkorea.



Det siger han forud for et møde med Kinas præsident, Xi Jinping, torsdag.



I et stort interview i Financial Times opfordrer Trump således Kina til at sætte foden ned over for Nordkorea, der i stigende grad er begyndt at spille med atommusklerne.



"Kina har stor indflydelse i forhold til Nordkorea, og Kina kan enten hjælpe os med at håndtere Nordkorea, eller de kan lade være. Hvis de hjælper, vil det være rigtig godt for Kina, og hvis de ikke gør, vil det ikke være godt for nogen," siger Trump til Financial Times.



I samme ombæring understreger han, at han ikke har tænkt sig at sidde på hænderne, hvis det er tilfældet hos kineserne.



"Hvis Kina ikke løser situationen i Nordkorea, så gør vi. Det er alt, hvad jeg vil sige," siger den amerikanske præsident.



Så sent som for to uger siden registrerede amerikansk og sydkoreansk militær en missilaffyring fra Nordkorea.



Den forløb dog angiveligt ikke som planlagt, da missilet tilsyneladende eksploderede efter kun få sekunder i luften.



Tidligere i marts sendte Nordkorea missiler ud over Det Japanske Hav. Den gang var der tale om fire ballistiske missiler.



Det skete ifølge nyhedsbureauet Reuters som en reaktion på den årlige militærøvelse mellem USA og Sydkorea, eftersom styret i Nordkorea ser øvelsen som forberedelse til krig.



I løbet af det seneste år har Nordkorea affyret en stribe missiler og gennemført to af styrets hidtil fem atomprøvesprængninger i strid med FN's resolutioner.



