Billeder fra Syrien viser tirsdag civile ofre heriblandt børn, der tilsyneladende er blevet ramt af et angreb med giftgas. Kraftige billeder har tidligere i historien vist sig at ændre forskellige landes politik.



Men det kommer an på, hvad der er af alternativer til den førte politik i eksempelvis Syrien. Det vurderer professor i international politik ved Københavns Universitet Ole Wæver.



Han henviser til et nu ikonisk billede af en vietnamesisk pige, der har fået svitset al sit tøj af i et napalm-bombardement fra amerikanske styrker under Vietnam-krigen.



"Er der i forvejen en stor bevægelse imod krig i Vietnam, og et billede så flytter en stor del af befolkningen, er det nemmere at sige, at nu ved vi, hvor vi skal hen," siger Ole Wæver.



"Hvis der ligger et policy-alternativ, så er det klart mere effektivt. Hvis du får et billede, men du kan ikke se, hvad du skal gøre, eller der ikke er enighed om, hvad den rigtige politik vil være, så slår det ikke igennem."



Tirsdag besluttede FN's efterforskere i Syrien, at de vil undersøge et angreb fra det syriske regime på den syriske by Idlib. Her har billeder og videoer vist ofre, der er blevet kvalt og er døde med fråde om munden.



Ole Wæver peger særligt på USA som et vestligt land, hvor billederne fra angrebet kan få en effekt for den førte politik.



"Der har vi en Trump-administration, der har sagt, at alt handler om bekæmpelsen af Islamisk Stat. Formodentligt allierer vi os med russerne, fordi vi kan blive enige om at bekæmpe Islamisk Stat."



"Alternativet er tættere på den politik, som den forrige administration havde," forklarer Ole Wæver.



FN-sanktioner imod det syriske regime på baggrund af rapporter om kemiske angreb, er indtil videre blevet stoppet i FN's Sikkerhedsråd af Rusland.



Her forventer Ole Wæver ingen ændring, når FN's Sikkerhedsråd træder sammen onsdag aften dansk tid.



"Nogle landes politik ligger, hvor den ligger. Russernes politik i Syrien vil ikke ændre sig," siger han.



