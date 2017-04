Cepos: Skattereformer har øget beskæftigelse med 39.000 personer

De seneste 15 års skattereformer fra forskellige regeringer har øget beskæftigelsen i Danmark med 39.000 mennesker og øget BNP med 32 mia. kr. eller 1,5 pct.



Det skriver den liberale tænketank, Cepos, der mener, at politikerne bør fortsætte sænkelserne af skatter.



"Det er et ganske væsentligt velstandsløft. Hvis man fremadrettet ønsker at øge velstanden kan man med fordel fortætte ad samme vej, dvs. lette marginalskatten. Hvis man f.eks. fjerner topskatten så reduceres den øverste marginalskat fra 56 til 43 pct. De vil ifølge Finansministeriet øge beskæftigelsen med 8.000 personer og øge BNP med ca. 10 mia. kr." siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS



Han forklarer, at skattereformerne siden 2002 blandt andet har reduceret marginalskatten i toppen fra 63 til 56 pct. Desuden er jobfradraget øget, så marginalskatten i bunden er reduceret fra ca. 44 til 40 pct. Det har gjort det mere attraktivt at arbejde ekstra.



"VLAK-regeringen har en ambition om at øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer og BNP med 80 mia. kr. via nye reformer, dvs. arbejdsmarkedsreformer, skattereformer mv. Forhåbentlig bliver den kommende skattereform ambitiøs. Det er der brug for, hvis væksten skal op ", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS



Skattelettelser er absolut ikke uden omkostninger.



"Skattelettelserne har selvfølgelig også øget uligheden lidt. Ginikoefficienten løftes med 1,4 point og på trods af det, er vi fortsat blandt de lande i verden med lavest ulighed," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS