Samuelsens charmetur skal afværge slinger i Europol-aftale

I jagten på at sikre Danmark en særaftale om Europol sætter udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tirsdag gang i en sidste spurt.



I løbet af dagen skal ministeren møde ikke færre end 11 centrale aktører i EU-Parlamentet i Strasbourg.



- Jeg håber at komme lidt tættere på at få en fornemmelse af, at vi kommer godt i mål inden 1. maj. At der er en forståelse for de danske synspunkter, siger Anders Samuelsen.



Netop 1. maj er ganske vital. Den dag bliver det internationale politisamarbejde overstatsligt, og Danmark ryger ud.



En særaftale skal forhindre dette scenarie. Og alt tyder da også på, at parterne når i mål.



Det sker dog ikke uden besvær. Blandt andet har EU-Parlamentet krævet en udløbsdato på den danske særaftale.



- Men jeg tager egentlig ikke det udgangspunkt, at vi risikerer at lande der. Det kommer vi ikke til. Vi finder en mindelig løsning, siger Samuelsen.



Han satser på, at en revurdering af aftalen i 2020 vil stille parlamentet tilfreds.



- Det er fint nok, at man laver en evaluering af, hvordan det fungerer efter nogle år. Det har vi også selv lagt op til fra dansk politis side, siger ministeren.



På trods af visse uenigheder er forventningen, at EU-parlamentarikerne vedtager deres høringssvar på en samling 27. april i Bruxelles.



Derefter vedtager EU's medlemslande den endelige aftale i en skriftlig procedure inden månedens udgang og dermed før deadline.



Den danske særaftale vil ikke give dansk politi direkte søgeadgang i Europols databaser som i dag.



I stedet får politiet adgang til oplysninger via dansktalende personale.



/ritzau/