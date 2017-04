Relateret indhold Artikler

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) undskyldte tirsdag formiddag over for Folketinget i sagen om fiskekvoter.



Dermed har han gjort, hvad han kunne for at få lov at blive som minister, efter at Dansk Folkepartis fiskeriordfører Ib Poulsen har anklaget ministeren for at tilbageholde forslag for Folketinget.



Dansk Folkeparti skal tirsdag diskutere sagen på et gruppemøde på Christiansborg. Før mødet siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF):



- En undskyldning er altid godt. Så tager vi det inde ved gruppemødet og ser, hvad der sker, siger Ib Poulsen.



/ritzau/