S og SF til Esben Lunde: Du undskylder kun halvt i kvotesag

Selv om miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har smidt sig fladt ned på jorden og undskyldt i sagen om fiskekvoter, er der stadig utilfredshed at spore hos både Socialdemokratiet og SF.



For det er kun en halv undskyldning, lyder det fra begge oppositionspartierne.



- Jeg er dybt forundret over, at ministeren i sin skæbnestund kun giver Folketinget en halv undskyldning, siger S-fiskeriordfører Simon Kollerup (S).



Og SF følger trop:



- Den halve undskyldning fra ministeren kommer i ellevte time, hvor taburetten vakler under ham, siger fiskeriordfører Trine Torp.



- Men han skal tale sandt både før, under og efter et samråd. Det nytter ikke noget, at han først siger, han vil tage ansvaret alvorligt, når lokummet brænder, siger Trine Torp, fiskeriordfører fra SF.



- Ministeren har gentagne gange ødelagt tilliden fra forligspartierne. Hvordan kan vi vide, at vi nu kan stole på, hvad han siger, spørger Trine Torp retorisk.



Esben Lunde Larsen er kommet i politisk unåde, fordi både DF og oppositionen mener, han har tilbageholdt oplysninger i Folketinget.



I en redegørelse mandag fastslog Miljø- og fødevareministeriet, at ministeren udtrykte sig upræcist på et samråd om sagen.



Samtidig kom det frem, at Esben Lunde Larsen har haft kendskab til flere forslag til at begrænse de såkaldte kvotekonger, end han tidligere har oplyst.



I sin undskyldning skriver miljøministeren:



- Jeg vil gerne undskylde over for Folketingets partier, at der er forslag til at modvirke kvotekoncentration og kvotekonger udviklet af mit ministerium, som jeg ikke har oversendt til Folketinget.



/ritzau/