Alt skal lægges frem på bordet.



Det mener Socialdemokratiet, efter at miljøministeren ifølge en redegørelse udtrykte sig "upræcist" på et samråd i en sag om fiskekvoter. Her skulle han oplyse, hvilke informationer han havde videregivet til de borgerlige partier.



" Denne her sag har vist, at der ikke har været en eneste dag uden nye afsløringer," siger fiskeriordfører Simon Kollerup (S).



"Vi kan dybest set ikke vide, om vi med denne her redegørelse har fået lagt alle kortene på bordet. Derfor er min opfordring: Lad os nu få alt lagt frem, så vi ikke skal være i tvivl om, hvorvidt der er noget, vi ikke hører om. Det kan Folketinget ikke være tjent med," siger han.



Fiskeriordføreren vil ikke ind på, hvorvidt Socialdemokratiet har mistet tilliden til miljøminister Esben Lunde Larsen (V).



"Det er klart, at efter sådan et forløb er konklusionen, at tilliden til ministeren er mere og mere tyndslidt," siger Simon Kollerup.



Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, drøfter senere på formiddagen tirsdag, hvorvidt tilliden til miljøministeren er intakt.



