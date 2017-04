Dansk Folkeparti tager tirsdag stilling til, hvordan partiets forhold og tillid er til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).



Det oplyser DF's fiskeriordfører Ib Poulsen forud for et gruppemøde i partiet.



"Nu skal vi snakke om sagen på gruppemødet i dag. Så må vi se. For mig er det fortsat et spørgsmål om politik og at gennemføre den politik, som et flertal har vedtaget. Det har været lidt svært, fordi vi ikke har kunnet få de oplysninger, vi har skullet bruge til arbejdet," siger han.



Ministeren er kommet i stormvejr i en sag om såkaldte kvotekonger.



Udtrykket dækker over fiskere, der har store fangstkvoter. Ministeren er blevet kritiseret af DF for at have løjet og tilbageholdt oplysninger.



Sagen handler om, at Folketinget ikke har fået alle anbefalinger til, hvad man kan gøre mod kvotekonger. Ministeren har kun fremlagt ét forslag om tro- og love-erklæringer fra en liste med 16 forslag.



Senest viser en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, at ministeren på et samråd om sagen fredag desuden har udtalt sig "upræcist" om, hvilke forslag der var blevet fremlagt for fiskeriordførerne i de blå partier på et møde i maj 2016.



/ritzau/