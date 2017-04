Toprepublikanere vil genoplive forhandlinger om Trumpcare

USA's vicepræsident, Mike Pence, og stabschef i Det Hvide Hus Reince Priebus gør et nyt forsøg på at genoplive planen om at erstatte sundhedsreformen Obamacare.



Således mødtes de to med både moderate og konservative republikanere i Repræsentanternes Hus mandag for at veje stemningen i partiet.



Mike Pence havde blandt andet inviteret en gruppe moderate, der kalder sig "Tirsdagsgruppen", i Det Hvide Hus.



Derefter begav vicepræsidenten sig videre til Capitol Hill, hvor han besøgte den konservative gruppe i Repræsentanternes Hus, der afsporede en planlagt afstemning om sundhedsudspillet i sidste måned.



Afstemningen var planlagt til at ligge præcis syv år efter, at Barack Obama skrev under på sin sundhedsreform, men splittelsen blandt Republikanerne betød, at afstemningen blev aflyst.



Det Hvide Hus håber, at der kan blive stemt om en revideret udgave af udspillet allerede i slutningen af indeværende uge.



Det siger Chris Collins, der er Donald Trumps allierede og medlem af "Tirsdagsgruppen".



"Det er klart, at præsidenten ville blive glad, hvis lovforslaget er stemt igennem på fredag. Det kan gå relativt hurtigt, siger Collins.



Da den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, for blot ti dage siden måtte aflyse afstemningen om forslaget, blev det set som et stort nederlag for Donald Trump.



Under valgkampen havde Trump lovet, at han ville erstatte Obamacare som et af sine første gøremål i Det Hvide Hus.



Det lykkedes dog ikke at samle nok stemmer til forslaget. Blandt andet fordi konservative republikanere mente, at forslaget lignede Obamacare for meget.



/ritzau/Reuters