Regeringen vil reformere de offentligt ansattes hverdag

Ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), vil gøre op med regler og proceskrav, der stjæler offentligt ansattes tid.



Regeringen vil lave en reform af den offentlige sektor med fire hovedspor. Den skal udrydde tidsspilde, sikre bedre sammenhæng, udnytte ny teknologi og uddanne kompetente ledere.



"År for år for år har vi bygget lag på lag på lag af ny regulering og nye opgaver. Det har den konsekvens, at der er rigtig mange borgere, der oplever, at de får et usammenhængende forløb, fordi den offentlige sektor ikke på alle strækninger er bundet særlig godt sammen," siger Sophie Løhde til Politiken.



"Det betyder på den ene side, at vi spilder rigtig mange ressourcer. Og på den anden side betyder det, at vi ikke får skabt den fornødne kvalitet i den offentlige sektor," siger ministeren.



Det første af fire spor handler om at sikre mere tid til kerneopgaverne. Med dagtilbuds- og ældreområdet som førsteprioritet vil regeringen kigge på alle velfærdsområder for at se, hvad medarbejderne bruger deres tid på. Efter det vil man vurdere, hvad der kan droppes af regler og proceskrav.



Både lokale, kommunale og regionale regler skal endevendes, og intet er helligt på forhånd, siger Sophie Løhde.



Hun vil dog ikke allerede nu pege på noget, hun vil fjerne.



"Det er det, kulegravningen skal vise os. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort potentiale for at få luget ud i rigtig mange regler og unødige dokumentationskrav."



Hvor stort potentialet egentlig er, sætter Niels Ejersbo, seniorforsker i Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora), dog spørgsmålstegn ved.



"Det lyder fornuftigt og tillokkende. Men det er meget, meget besværligt, og det bygger på en forventning om, at der er en himmelsk hærskare af overflødige regler, og det tror jeg ikke er tilfældet," siger han til Politiken.



