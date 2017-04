Regeringspartier vil skære i unges kontanthjælp

Liberal Alliance og De Konservative ønsker at skære i kontanthjælpen for unge mellem 25 og 29 år, der erklæres aktivitetsparate. Det skriver Berlingske.



Når en person erklæres aktivitetsparat, betyder det, at personen ikke umiddelbart er klar til job.



I dag modtager en aktivitetsparat, hjemmeboende kontanthjælpsmodtager på 25-29 år godt tre gange så meget i ydelse som en tilsvarende person, der erklæres jobparat.



Det viser en analyse fra den liberale tænketank Cepos.



Analysen kigger på forskellen mellem at blive erklæret jobparat og aktivitetsparat, såfremt man ikke er forsøger og bor hjemme.



Forskellen er, at den jobparate får 3500 kr. om måneden i kontanthjælp. Modsat modtager en aktivitetsparat cirka 11.100 kr. For en uddannelsesparat er tallet 2600 kr.



Hvis man er udeboende, får den aktivitetsparate stadig 11.000 kr. Her er ydelsen til en jobparat på 7200 kr. og 6100 kr. for en uddannelsesparat.



Der er ifølge Cepos-analysen i alt 43.000 unge under 30 år i kontanthjælpssystemet, hvoraf 61 pct. erklæres aktivitetsparate.



Liberal Alliance ønsker at skære i kontanthjælpen til unge aktivitetsparate, oplyser beskæftigelsesordfører Laura Lindahl.



"Det er for at skabe de rette incitamenter i vores system. Incitamenter skal gå imod at få et job eller uddannelse. Lige nu bliver man belønnet for at være så langt væk fra arbejdsmarkedet som muligt," siger hun til Ritzau.



Også de Konservatives beskæftigelsesordfører, Rasmus Jarlov, er indstillet på at nedbringe kontanthjælpen til unge aktivitetsparate.



"Vi risikerer, at nogle holder sig væk fra uddannelse og arbejdsmarkedet, fordi det på kort sigt giver dem en større indkomst," siger han til Berlingske.



