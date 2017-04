Løkke under besøg: Mexico er et perfekt match for Danmark

Danmark skal etablere nye partnerskaber med de vigtigste vækstøkonomier. Sådan lyder en af målsætningerne i VLAK-regeringens regeringsgrundlag.



Mandag tager statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under et officielt besøg i Mexico et skridt i retning af at indfri ambitionen.



Det sker, når Løkke Rasmussen og Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, mandag underskriver en fælleserklæring om at indgå et strategisk partnerskab.



Formålet med aftalen er at styrke det politiske og økonomiske samarbejde på en række områder. Det drejer sig om klima, energi, sundhed, søfart, landbrug og fødevarer samt erhvervsliv og menneskerettigheder.



"Vi samarbejder allerede med Mexico om mange ting, men nu bliver det en formaliseret og strategisk prioritet at udvide samarbejdet i dybden," siger Lars Løkke Rasmussen.



Handel med Mexico er tredoblet på 12 år



Den dansk-mexicanske samhandel er ifølge Statsministeriet tredoblet siden 2005. I takt med den øgede samhandel er de gensidige investeringer ligeledes steget markant.



"Partnerskabet bliver en vigtig platform for dansk erhvervsliv til at komme ind på det mexicanske marked og for et tættere samarbejde mellem vores myndigheder," siger Lars Løkke Rasmussen.



Danmarks eksport til Mexico består i dag primært af søtransport, industrimaskiner, medicin og motorer.



Regeringen håber, at Danmark fra 2015 til 2020 kan øge eksporten af varer og tjenester til Mexico fra 5,7 til over 7 milliarder kroner. Det vil dog kræve et stærkt engagement fra dansk erhvervsliv, siger Lars Løkke Rasmussen:



"Mexico er en vigtig partner, når det gælder frihandel, FN, sundhed og klima. Samtidig er det mexicanske marked på mange områder et perfekt match i forhold til danske styrkepositioner.



"Det skal vi blive endnu bedre til at udnytte, siger statsministeren.



Lars Løkke Rasmussens besøg er det første danske statsministerbesøg siden 2003. Besøget afsluttes tirsdag.



/ritzau/