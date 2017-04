Venstre vil genopstille Carl Holst efter droppet straffesag

Relateret indhold Artikler

Efter Rigsadvokaten fredag droppede at rejse straffesag mod tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V), bliver der nu snarest indkaldt til opstillingsmøde i Venstres kredsbestyrelse for Esbjerg Omegn.



Dermed kan den tidligere forsvarsminister måske snart være klar til at stille op for Venstre ved det kommende valg til Folketinget. Det oplyser DR Syd.



- Carl Holst har meldt sig klar, og i bestyrelsen er der fuld opbakning til, at han fortsætter som vores folketingskandidat, siger formanden for kredsen, Jens Vind, til DR Syd.



På grund af anklagen mod Carl Holst om stillingsmisbrug har kredsen endnu ikke valgt folketingskandidat.



Ifølge Venstres vedtægter skulle folketingskandidaterne have været valgt senest et år efter folketingsvalget, altså den 18. juni sidste år.



Men Esbjerg Omegn-kredsen fik dispensation, så længe der ikke var truffet afgørelse om, hvorvidt der skulle rejses straffesag mod Carl Holst.



Det er nu op til medlemmerne, om der kommer andre kandidater på banen. Umiddelbart mener Jens Vind ikke, at postyret omkring Carl Holst får betydning for valget.



- Det håber jeg ikke, og jeg tror det heller ikke. Jeg har talt med lokalforeningerne, og det er mit indtryk, at nu hvor sagen er afsluttet, så er der stor tillid til vores kandidat, siger han til DR Syd.



Bliver Carl Holst valgt som kandidat, skal han kæmpe med Ulla Tørnæs om Venstre-stemmerne i Esbjerg.



Opstillingsmødet i Esbjerg Omegn vil finde sted hurtigst muligt, gerne inden for et par uger, oplyser kredsformanden til DR Syd.



/ritzau/