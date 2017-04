Prorussisk præsident vinder afgørende valg i Armenien

Relateret indhold Tilføj søgeagent Det Republikanske Parti Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Det Republikanske Parti

Armeniens republikanske parti har ifølge valgkommissionen i landet vundet det første valg i Armenien, siden forfatningen blev ændret, så parlamentet og premierministeren får mere magt.



Kritikere har længe advaret mod, at ændringerne har til formål at forlænge den prorussiske præsident Serzh Sarkisians politiske liv.



Mange tror, at Sarkisian vil forsøge at blive valgt til premierminister i 2018, når hans tid som præsident er udløbet.



Da 50,4 pct. af stemmerne var optalt, udråbte den centrale valgkommission den prorussiske præsidents republikanske parti som vinder.



På det tidspunkt havde republikanerne 50,43 pct. af stemmerne mod koalitionens 28,29 pct.



Det stærkt nationalistiske ARF fik 6,88 pct. af stemmerne. Det betyder, at partiet bliver valgt ind i parlamentet.



Ifølge valgkommissionen var der en stemmeprocent på knap 61 pct.



Vesten har set valget som en demokratisk test for den lille nation, der traditionelt ikke skifter regeringer gennem en valghandling.



Sarkisian siger, at hans regering "har gjort enormt meget", for at afstemningen forløb uden problemer.



Men det er væltet ind med anklager om valgfusk.



Der har blandt andet været problemer med ny teknologi, der skulle bekræfte vælgernes identitet ved hjælp af deres fingeraftryk.



Hundredvis af vælgere, herunder præsident Sarkisian selv, blev ikke genkendt af systemet.



Oppositionen har længe inden valget anklaget præsidenten for at ville begå valgfusk.



Inden valget havde en EU-delegation og den amerikanske ambassade i Armenien i en fælles erklæring udtrykt bekymring over "anklager om intimidering af vælgere og forsøg på at købe vælgere".



Da præsidenten blev valgt i 2008, udbrød der voldelige demonstrationer, hvor ti personer mistede livet i sammenstød mellem politi og støtter af oppositionen.



/ritzau/AFP