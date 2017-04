DF tror velfærdsinvestorer kan optimere sagsbehandlinger

Dansk Folkeparti er åben for at lade private fonde og pensionskasser investere i kernevelfærden i Danmark, som det søndag foreslås af minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V).



"Det er jo ikke helt nyt. Man kender det også fra kommunerne. Hvor for eksempel jobcentrene har brugt det."



"Det interessante er, hvordan man vil bruge det," siger partiets finansordfører Rene Christensen.



Søndag foreslår Sophie Løhde et nyt socialt investeringsprogram i forbindelse med regeringens varslede reform af den offentlige sektor.



Efter udenlandsk forbillede ønsker ministeren, at private aktører kommer på banen på velfærdsområder som langtidsledige, sygefravær og specialundervisning.



Det skal ske med ordninger, hvor pensionskasser og fonde kan få en gevinst, hvis de skaber resultater inden for velfærden - skabes der ingen resultater, følger pengene ikke med.



I Dansk Folkeparti ser man særligt potentialer i forhold til de lange sagsforløb i kommunerne.



"Det, som jeg hører fra borgerne, er, at man har lange sagsforløb. Det er et irritationsmoment for borgerne, og det er også meget udgiftstungt for stat og kommuner."



"Så hvis der er nogle, som kan løse den her gordiske knude, så er jeg sikker på, at det kan blive en god forretning for både pensionskassen og kommunen men særligt også for borgerne," siger Rene Christensen.



Partiet har dog forbehold i forhold til, på hvilke områder de private aktører skal agere.



"Man skal være helt skarp på, hvornår det er myndighedsbetjening, og hvornår det ikke er myndighedsbetjening."



"Der har vi set nogle uheldige sager, hvor man får lagt myndighedsbetjening - afgørelser- ud hos firmaer, og det går ikke," lyder det.



I brancheorganisationen Pension og Forsikring er man positive over, at ministeren ønsker et samarbejde på området. Men man understreger, at der er brug for en nærmere dialog og mere konkrete forslag.



/ritzau/