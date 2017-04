S siger ja til private investeringer i velfærdsopgaver

Det er en god idé at lade fonde og pensionskasser skyde penge i at løse offentlige velfærdsopgaver.



Det siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.



"Vi synes, det er en rigtig god idé."



"Men det er vigtigt, at det er politikere og fagfolk, der bestemmer, hvad det er for en indsats, der er behov for. Det er ikke fonde og pensionskasser, der skal definere det," siger hun.



Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger søndag, at hun er klar til at lade fonde og pensionskasser deltage i løsningen af forskellige opgaver i det offentlige.



Hun vil derfor fremme såkaldte sociale investeringsprogrammer, der kan hjælpe det offentlige til at få langtidsledige i job, mindske sygefraværet i det offentlige eller afvænne misbrugere.



Herning Kommune har ifølge Berlingske et konkret projekt på bedding, hvor man samarbejder med private investorer om et projekt, der skal få flere unge i gang med en uddannelse.



Den økonomiske gulerod for den private aktør består i udsigten til at få del i en besparelse, hvis det eksempelvis lykkes at få flere unge i uddannelse.



Pernille Rosenkrantz-Theil har ikke noget problem med, at private investorer kan opnå en økonomisk gevinst.



"Jeg har intet problem med, at man deler i porten med en privat investor."



"Jeg ville have et problem, hvis en investor skulle blande sig i, hvad det er for en indsats, vi gerne vil lave som samfund. Det er politikere og fagfolk bedre til at vurdere," siger hun.



Den socialdemokratiske ordfører ser et stort potentiale for partnerskaber med fonde og pensionskasser, når det gælder opgaver inden for sundhed og beskæftigelse.



Spørgsmål: Men hvad er det, at de private aktører kan, som eksempelvis kommunerne ikke selv kan?



"De har - modsat kommunerne - mange penge at gøre med, som kan komme i spil."



"Det er penge, som kan gøre gavn, når det gælder om at hjælpe folk til eksempelvis at komme i arbejde og få dem på ret køl igen."



"Så det er virkelig tommelfingeren op. Jeg tror, at der er en god mulighed for at lave meget mere velfærd på den her måde," siger Pernille Rosenkrantz-Theil.



Også Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, erklærer sig åben over for innovationsministerens idé.



/ritzau/