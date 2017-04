America first på Thulebasen

Danmarks og Grønlands kæmpeindtægter fra servicevirksomhed på den amerikanske Thulebase er ved at rinde ud.



Serviceopgaverne er hidtil blevet varetaget af bla. Greenland Contractors, der har MT Højgaard som hovedaktionær.



Kontrakten med amerikanerne har igennem mange år været en guldgrube for MT Højgaard, og det samme gælder for det grønlandske hjemmestyre, der har haft omkring 10 pct. af Grønlands skatteindtægter fra basen.



MT Højgaard erkender, at spillet er ved at være slut.



"Vi arbejder på at påvirke tingene, men vi må erkende, at amerikanerne er på vej ind på basen, og vores kontrakt slutter i tredje kvartal 2017," siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann fra MT Højgaard, der har fået vendt op og ned på forretningsmulighederne i Grønland efter at det amerikanske skuffeselskab Exelis vandt servicekontrakten på Thule Airbase.



"Thulebasen var tidligere en lukrativ forretning for Greenland Contractors, men på det seneste har det blot været en normal, fornuftig forretning. Efter at udbuddet kom og amerikanerne vandt kontrakten har vi tilpasset vores forretning efter de nye udbudsvilkår," siger Biilmann.



Skuffeselskab vandt



Der har været en del politisk røre i forbindelse med Exelis entre som serviceoperatør. Selskabet vandt på grund af en registrering i det danske selskabsregister og opfyldte dermed formelt kravet om, at operatøren skulle være dansk eller grønlandsk.



Det var en gammel aftale, der bla. havde afsæt i forsvarspolitiske aftaler imellem Danmark, Grønland og USA.



Danske politikere indtil nu arbejdet på en løsning, hvor amerikanerne politisk ville gå med til at ændre på forholdene, så den juridiske ret amerikanerne har ifølge en amerikansk appeldomstol, bliver bokset tilbage. Sådan ser det ikke ud til at gå.



"Jeg har ikke for alvor set, at den danske regering satte amerikanerne stolen for døren," siger Peter Kofoed, der er adm. direktør i Greenland Contractors.



Løkke i spørgetid



Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, sagde i januar i en spørgetid i Folketinget følgende:



"Der har været en stribe retssager, og nu er der vel tilvejebragt et rum, hvor der igen kan forhandles. Men jeg er jo også nødt til at sige, at der er kommet en ny amerikansk administration. Den skal på plads, og den er ved at komme på plads, før de her forhandlinger kan fortsætte. Og der vil regeringen jo arbejde for at få så hurtig afklaring som overhovedet muligt i anerkendelse af, at det her er en kompleks sag, og selvfølgelig også få en afgørelse, der er så tilfredsstillende i forhold til grønlandske interesser som overhovedet muligt."



Peter Kofoed er ikke imponeret:



"Jeg forstår ikke helt, hvorfor der nødvendigvis skal være en pause i forhandlingerne indtil amerikanerne får deres administration på plads. Det gavner hverken danske eller grønlandske interesser, at tiden går," siger han.