Lunde står fast: Erklæring er bedste våben mod kvotekonger

Dansk Folkepartis tillid til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vakler fortsat, efter at ministeren var i samråd om de såkaldte kvotekonger fredag formiddag.



Fredag aften kunne Berlingske nemlig beskrive flere notater fra NaturErhvervsstyrelsen. De modsagde ministerens forklaring under samrådet.



Her sagde Lunde Larsen gentagne gange, at det bedste middel til at undgå, at fiskekvoter koncentreres på for få hænder, er en erklæring, hvor fiskeren skriver under på ikke at ville bryde reglerne.



Men ifølge Berlingske er det ikke det, styrelsen har skrevet. Tværtimod har den skrevet, at en sådan erklæring var ikke var "hensigtsmæssig."



Men det er ikke længere styrelsens opfattelse, understreger Lunde Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.



"Det er korrekt, at styrelsen forud for og under forhandlingerne syntes, der var problemer med modellen med tro og love-erklæringer. Men der var et politisk ønske om at gøre noget ved problematikken."



"Derfor arbejdede de videre med modellen. Tro og love-erklæringer er ikke et vidundermiddel. Men det er desværre det bedste bud på en løsning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen," udtaler han i den skriftlige kommentar.



NaturErhvervsstyrelsen, der har skiftet navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, giver næsten ordret samme forklaring i en mail til Ritzau.



DF's fiskeriordfører, Ib Poulsen, tvivler på, at ministeren har et oprigtigt ønske om at stække storfiskerne, der sidder på meget af fiskeriet.



"Politisk ønsker han (ministeren, red.) åbenbart at holde hånden over kvotekongerne," siger Ib Poulsen til Ritzau.



Men det afviser Lunde Larsen blankt.



"Regeringen har samme interesse som Dansk Folkeparti på dette punkt," fastslår han.



"Det er også derfor, at regeringen allerede før forhandlingerne om fiskepakken har strammet og indført yderligere kvotekoncentrationslofter, så der nu er loft over, hvor meget kvote man må eje af alle de såkaldte fartøjskvoteandele."



Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har Esben Lunde Larsen ikke mulighed for at stille op til interview om sagen.



/ritzau/