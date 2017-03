Lars Løkke kalder dansk slaveri utilgiveligt

Relateret indhold Tilføj søgeagent Lars Løkke Rasmussen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Lars Løkke Rasmussen

Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en tale på De Vestindiske Øer, at Danmarks brug af - og behandling af - slaver var utilgivelig.



Statsministeren besøger øerne på 100-året for salget af dem til USA. Danmark som slavenation har været en politisk varm kartoffel, og i de seneste uger har der været krav om erstatning og undskyldning til øernes beboere.



"Er der nogen måde, at retfærdiggøre undertrykkelse? Noget argument for at behandle folk brutalt? Vi kender alle sammen svaret. Svaret er nej," sagde Lars Løkke i sin tale.



"Der er intet forsvar for udnyttelsen af mænd, kvinder og børn, der skete under dansk flag på disse øer. Der er ingen retfærdiggørelse af slaver. Det er utilgiveligt."



Lars Løkke Rasmussen kaldte det desuden for en mørk og skamfuld del af den danske historie.



Danmarks ejerskab over De Vestindiske Øer har i perioder været fremstillet ganske positivt. Danmark var et af de lande, der tidligt forbød slaveri. Det skete dog kun efter lang tids udnyttelse.



"Da jeg var barn, var den danske historie om De Vestindiske Øer en romantisk en. Eksotiske øer, fredelige sameksistens."



"Men de fleste af jer har fået fortalt og har gennemlevet en anden historie. Den sande historie. En historie om, hvordan slaveriet fortsatte," sagde Lars Løkke Rasmussen i sin tale.



/ritzau/