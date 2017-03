Søren Pind: Udenlandske studerende er en dårlig forretning

Det er ikke økonomisk fordelagtigt at have internationale studerende på engelsksprogede uddannelser i Danmark, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).



"Det er kort og godt en dårlig forretning."



"Vi leverer gratis uddannelser til folk, som rejser hjem igen eller ender i arbejdsløshed. Og det har aldrig nogensinde været meningen med det danske uddannelsessystem," siger ministeren.



Blot hver femte af de nyuddannede fra engelsksprogede linjer på landets erhvervsakademier og professionsbachelorerne er i arbejde to år efter deres sidste eksamen.



Og derfor vil regeringen og Dansk Folkeparti nu fjerne 1600 engelsksprogede studiepladser på de to typer uddannelsesinstitutioner.



Søren Pind mener ikke, at der skal gøres en bedre indsats for at få de internationale studenter i arbejde.



"Umiddelbart nej. De danske myndigheder skal få den arbejdsstyrke, vi allerede har, i arbejde."



"Så når udlændinge kommer til Danmark, skal det helst være en gevinst. Det skal ikke lægge os til last, sådan at vi skal bruge en masse offentlige penge på det," siger ministeren.



Som studerende på et erhvervsakademi eller professionsbachelor kan man læse en kort og mellemlang videregående uddannelse indenfor fag som byggeri, design og kommunikation.



