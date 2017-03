EU venter særdeles hårde exit-forhandlinger med briterne

De kommende exit-forhandlinger med Storbritannien bliver særdeles hårde og til tider konfrontatoriske.



Det forventer EU-præsident Donald Tusk, der fredag sender sit udkast til retningslinjer for forhandlingerne til de 27 lande, der bliver i EU.



"Forhandlingerne, der skal til at begynde, vil være svære, komplekse og nogle gange endda konfrontatoriske," siger Donald Tusk.



"Der er ingen vej udenom," siger han på et pressemøde i Valletta, Maltas hovedstad.



Premierminister Joseph Muscat fra det maltesiske EU-formandskab siger på samme pressemøde, at "det bliver hårde forhandlinger, men det bliver ingen krig".



Donald Tusk insisterer i sine retningslinjer på, at Storbritannien og de 27 EU-lande i første fase skal have opnået "tilstrækkelige fremskridt" på fire vigtige områder.



Først derefter kan forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien begynde, lyder det fra Tusk.



Rettigheder skal på plads



Det bliver de 27 EU-ledere, der på et topmøde skal afgøre, om de mener, at der er sket "tilstrækkelige fremskridt" i forhandlingerne.



EU-præsidenten håber, at den beslutning kan træffes til efteråret.



Det, der skal på plads først, handler om rettighederne for de 3,2 millioner EU-borgere, der bor i Storbritannien, og de 1,2 millioner briter, der bor i EU.



Det handler også om at undgå et juridisk vakuum for virksomheder efter den britiske exit fra EU.



Desuden skal Storbritannien leve op til de økonomiske forpligtelser, de har påtaget sig som EU-medlem. Der er altså en regning at betale ved udgangen.



Og endelig skal det undgås, at der kommer "en hård grænse" mellem Nordirland og Irland, der sætter den sætter den nordirske fredsproces på spil.



"Først når der er opnået tilstrækkelige fremskridt på disse fire områder, kan vi diskutere rammen for vores fremtidige forhold," siger Donald Tusk.



"At starte sideløbende forhandlinger om alle emner på én gang, som foreslået af nogen i Storbritannien, vil ikke ske," siger han.



Vil ikke straffe nogen



Donald Tusk siger, at de 27 EU-lande ønsker et tæt partnerskab med Storbritannien, efter at de har forladt EU.



"EU27 er ikke ude på at straffe nogen. Brexit er i sig selv straf nok," siger han.



EU-landene er klar til at lave tidsbegrænsede overgangsordninger mellem exit og det fremtidige partnerskab. Men EU-reglerne skal i så fald stadig gælde i overgangsperioden.



En frihandelsaftale kan således næppe forhandles fuldt på plads på de to år, der er frem til exit. Der bliver derfor behov for at bygge bro til fremtiden.



Samtidig vil en ny aftale om det nye forhold formentlig kræve ratifikation i alle landene. Det er en proces, der ventes at vare to år i sig selv.



Storbritannien afleverede onsdag det brev fra premierminister Theresa May, der i henhold til EU-traktatens artikel 50 starter en historisk nedtælling på to år til britisk exit fra EU.



Stats- og regeringscheferne for de 27 lande, der bliver i EU, skal på et topmøde 29. april vedtage de endelige retningslinjer for exit-forhandlingerne.



Briterne forlader efter planen senest EU-samarbejdet 29. marts 2019.



