Carl Holst slipper for straffesag for embedsmisbrug

Rigsadvokaten har fredag besluttet ikke at rejse straffesag om stillingsmisbrug og mandatsvig mod folketingsmedlem og tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).



Det oplyser statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.



- Efterforskningen har påvist, at personer ansat i regionen ganske vist har udført kampagnearbejde for Carl Holst, der vedrørte hans opstilling til Folketinget.



- Men der er ikke grundlag for at rejse en straffesag mod den tidligere regionsrådsformand, siger statsadvokat Jens Røn i en pressemeddelelse.



Fredagens afgørelse bygger på halvandet års efterforskning. 31 personer er blevet afhørt, og 8200 mails er blevet analyseret.



- Jeg er glad og lettet over, at jeg nu har fået en afslutning på sagen, som politiet har brugt 18 måneder til at finde ud af, hvad der er op og ned i, siger Carl Holst til TV Syd.



Det var i november 2015, at Carl Holst blev politianmeldt af Region Syddanmark.



Det skete, efter at Statsforvaltningen havde udtalt, at kommunikationsmedarbejder Christian Ingemann Nielsen på ulovlig vis havde hjulpet med Carl Holsts valgkamp til Folketinget i 2015.



- Men det kan ikke lægges til grund, at det valgkampsrelaterede arbejde er sket som led i hans (kommunikationsmedarbejderens, red.) ansættelse i Region Syddanmark, siger statsadvokaten i pressemeddelelsen.



Det er selv om, at mange af de mails, der havde relation til valgkampen, blev sendt inden for almindelig arbejdstid.



- Det skyldes blandt andet, at kommunikationsmedarbejderen har haft en betydelig frihed i forhold til at tilrettelægge sin arbejdstid, herunder med hensyn til hvilke tidspunkter af døgnet han kunne udføre sit arbejde for regionen på, forklarer Jens Røn i meddelelsen.



Carl Holst og Christian Ingemann Nielsen har begge forklaret, at Ingemann Nielsen frivilligt og ulønnet bistod med Carl Holsts valgkampagne, og at det ikke skete på bekostning af hans arbejde i regionen.



Sagen var medvirkende til - sammen med sager om eftervederlag - at Carl Holst i september 2015 gik af som forsvarsminister.



/ritzau/