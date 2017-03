Illegale indvandrere sender fem ministre i den varme stol

Det bliver et sandt ministerorgie, når illegal indvandring i nær fremtid kommer på dagsordenen i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.



Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, har indkaldt hele fem ministre i samråd for at få belyst indsatsen mod illegal indvandring i Danmark.



Det sker på baggrund af TV2-programmet "Illegal i Danmark". Første program blev vist torsdag aften.



Det er justitsministeren, udlændingeministeren, sundhedsministeren, undervisningsministeren og socialministeren, som er kaldt i samråd.



Der skal ifølge Martin Henriksen svares på en del ting.



- Formålet er at opdage, når illegale benytter sig af vores velfærdsydelser. Det er vores opfattelse, at myndighederne og et politisk flertal i årevis har ignoreret problemet, siger Martin Henriksen.



Emnet skabte stor debat allerede onsdag aften.



Til TV2 sagde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at ser en borger for eksempel personer gå rundt i baglokalet i pizzeriaer, hvor der ikke tales dansk, så skal borgeren være på vagt og kontakte myndighederne.



Både på sociale medier og på Christiansborg medførte den udtalelse en del kommentarer. Støjberg afviste torsdag aften, at hun har opfordret til et stikkersamfund.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skal svare på, om han vil give politiet ordre til at være opsøgende og anholde illegale indvandrere, som bruger private sundhedsklinikker.



Støjberg skal svare på spørgsmål om grænsekontrol og bedre hjemsendelsesmuligheder.



Sundhedsminister Karen Ellemann (V) skal svare på behovet for at have kontrolforanstaltninger i sundhedsvæsnet.



Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skal svare på, hvordan uddannelsesinstitutionerne kontrollerer, hvem der går på de danske uddannelser.



Og socialminister Mai Mercado (K) skal svare på, hvad Kirkens Korshær for eksempel får i offentligt tilskud. TV2-programmet viser, at medarbejdere i Kirkens Korshær har hjulpet illegale indvandrere.



Især Pape og Støjberg kommer i fokus, siger Martin Henriksen.



- Pape skal gøre det klart, at der ikke er frizoner i Danmark, hvor man som illegal indvandrer har helle. Vi skal have flere razziaer de steder, hvor der opholder sig illegale indvandrere. For eksempel i parker.



- Støjberg kommer ikke uden om grænsekontrol. Den har en effekt. Og hvis noget virker, skal vi have mere af det, siger DF'eren.



