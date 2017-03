Løkke talte om Nato og frihandel på møde med Trump

Nato, grøn omstilling og frihandel var på dagsordnen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mødtes med USA's præsident, Donald Trump.



Statsministeren kom omkring alt på hans "imaginære liste" under det konstruktive møde, sagde han.



- Jeg fik italesat værdien af frihandel, grøn omstilling og de nye bæredygtige mål i FN, og at det også er vigtigt at levere på dem.



- Det er en præsident med et billede af et Europa, der efter brexit holder sammen, og som 100 procent bakker op om Nato. Og det er to gode ting at tage med hjem herfra, siger Løkke foran Det Hvide Hus efter mødet.



- Vi havde en god samtale om det, som dansk forsvar leverer. Man kan ikke beskylde os for at overforbruge, men det vi bruger, bruger vi godt.



- Vi betaler alle sammen ind, og så har vi musketereden, og det er det en kendt sag, at USA yder broderparten.



/ritzau/