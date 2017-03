Illegale indvandrere sender fem ministre i den varme stol

Det bliver et sandt ministerorgie, når illegal indvandring i nær fremtid kommer på dagsordenen i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.



Udvalgets formand, Martin Henriksen, som er Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, har indkaldt hele fem ministre i samråd for at få belyst indsatsen mod illegal indvandring i Danmark.



Det sker på baggrund af TV2-programmet "Illegal i Danmark". Første program blev vist torsdag aften.



Det er justitsministeren, udlændingeministeren, sundhedsministeren, undervisningsministeren og socialministeren, som er kaldt i samråd.



Der skal svares på en del ting, må man forstå på Martin Henriksen.



"Formålet er at opdage, når illegale benytter sig af vores velfærdsydelser. Det er vores opfattelse, at myndighederne og et politisk flertal i årevis har ignoreret problemet," siger Martin Henriksen.



Emnet skabte stor debat allerede onsdag aften, hvor udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kommenterede tv-programmet.



Til TV2 sagde hun blandt andet, at ser en borger for eksempel personer gå rundt i baglokalet i pizzeriaer, hvor der ikke tales dansk, så skal borgeren være på vagt og kontakte myndighederne.



/ritzau/