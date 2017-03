Folkeskoleelever får mulighed for at vælge mere it

Relateret indhold Tilføj søgeagent Area9 Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Area9

It skal være en del af undervisningen i folkeskolen. Ellers risikerer Danmark at sakke bagud, mener ekspertgruppe nedsat af undervisningsministeren.



Det betyder, at elever i folkeskolens udskoling snart kan føje endnu en mulighed til listen af valgfag: Teknologiforståelse.



Ud over klassiske fag som sløjd, håndarbejde og hjemkundskab skal de kunne dykke ned i it- og computerverdenens muligheder, skriver Børsen fredag.



Undervisningsminister Merethe Riisager (LA) offentliggør fredag en rådgivningsgruppe, der skal komme med indspark til, hvordan det nye fag skal se ud i praksis.



"I Danmark har vi de sidste fire-fem år arbejdet meget med den digitale infrastruktur, især i folkeskolen, og vi har arbejdet med de værktøjer, der bruges i fagene."



"Men det, der er behov for nu, er, at vi bevæger os over til en faglighed, hvor eleverne får en indsigt i teknologien. Både i forhold til kodning, men også i forhold til en teknisk indsigt i værktøjerne," siger undervisningsministeren.



Blandt medlemmerne er Asger Alstrup Palm, partner og teknisk direktør i virksomheden Area9.



Han mener, at teknologi er så grundlæggende en del af folks liv, at det selvfølgelig skal på skemaet



"Jeg har selv børn og mener, det er vigtigt med kompetencer på de områder i fremtiden," siger direktøren, der har arbejdet med it i mere end ti år.



