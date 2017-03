Afsat rådgiver kræver immunitet for at vidne i russersag

Præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn vil angiveligt gerne vidne i en undersøgelse om eventuelle forbindelser mellem Trumps stab og Rusland.



Han har således tilbudt at lade sig afhøre af det amerikanske forbundspoliti, FBI, og medlemmer af den amerikanske kongres.



Men kun hvis han bliver tilbudt immunitet.



Det oplyser embedsmænd tæt på sagen ifølge Wall Street Journal.



Michael Flynn blev afsat fra sin post som sikkerhedsrådgiver, efter at det kom frem, at han havde tilbageholdt oplysninger for vicepræsident Mike Pence om samtaler med den russiske ambassadør i USA.



Torsdag amerikansk tid har Flynn udsendt en pressemeddelelse via sin advokat. Her fremgår det, at betingelsen for Flynns vidnesbyrd er, at han "forsikres mod uretfærdig retsforfølgelse".



"General Flynn har absolut en historie at fortælle, og han har stor lyst til at fortælle den, hvis omstændighederne tillader det," skriver Flynns advokat, Robert Kelner, i meddelelsen.



"Intet fornuftigt menneske med adgang til juridisk rådgivning ville svare på spørgsmål i et sådant politiseret miljø uden forsikringer om, at han ikke bliver retsforfulgt," tilføjer advokaten.



Både FBI og to efterretningskomitéer i henholdsvis Repræsentanternes Hus og Senatet har fået tilbuddet fra Flynn. Ingen har dog endnu accepteret betingelserne.



FBI har iværksat en undersøgelse af Flynns kommunikation med den russiske ambassadør, Sergej Kisljak.



De to havde flere samtaler, før Donald Trump blev taget i ed som USA's præsident. En af disse samtaler handlede om muligheden for at løfte sanktioner mod Rusland.



Immunitet søges ofte af personer, der vil undgå at blive straffet for at have brudt loven.



Den udlægning er Michael Flynn i øvrigt enig i. Således sagde han i et interview med NBC to måneder før præsidentvalget, at "når man får immunitet, så betyder det, at man formentlig har begået noget kriminelt".



Udtalelsen faldt i forbindelse med en undersøgelse af demokraten Hillary Clintons brug af en privat e-mailserver i det amerikanske udenrigsministerium.



