Trump: Løkke vil arbejde for flere penge til Forsvaret

Da præsident Donald Trump torsdag tog imod statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var det med både håndslag, smil og rosende ord.



I den efterfølgende pressemeddelelse udsendt af Det Hvide Hus understreges det da også, at USA har et særdeles godt forhold til Danmark.



"Danmark er en af USA's nærmeste allierede, og statsministerens besøg er et bevis på de dybe og varige bånd mellem de to lande," står der i en erklæring udsendt natten til fredag dansk tid.



Under mødet diskuterede de to ledere blandt andet deres fælles ønske om at se et styrket Nato, således at forsvarsalliancen er parat til at konfrontere det 21. århundredes trusler.



"Præsidenten opfordrede statsministeren til at arbejde hen imod Natos målsætning, om at medlemslande skal bruge to procent af bnp på forsvarsbudgettet."



"Statsministeren understregede sin intention om at presse på for en væsentlig stigning i forsvarsudgifterne i de kommende år" skriver Det Hvide Hus.



Samtidig blev Trump og Løkke enige om at fortsætte samarbejdet om at opretholde sikkerheden og stabiliteten i Østersøområdet og ved Arktis, lyder det.



Også kampen mod Islamisk Stat (IS) blev diskuteret, oplyser Det Hvide Hus, der i sin erklæring påpeger, at Danmark var et af de første lande, der tilsluttede sig koalitionen.



"Lederne drøftede også Afghanistan, hvor amerikanske og danske soldater har mistet livet, mens de har kæmpet side om side siden 2001," står der.



Det Hvide Hus skriver desuden, at mødet mellem den amerikanske præsident og den danske statsminister var en mulighed for at markere 100-året, for da Danmark officielt afgav Jomfruøerne til USA 31. marts 1917.



