Minister klar til at diskutere endnu flere penge til Skat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil før sommerferien indkalde til forhandlinger om at tilføre skattevæsnet flere ressourcer ud over det, der allerede er aftalt.



Det siger han til Ritzau, efter at Socialdemokratiet og DF har fremsat et fælles beslutningsforslag, der vil pålægge ministeren at indlede sådanne forhandlinger.



"De sparker en åben dør ind," siger Karsten Lauritzen.



"Vi i regeringen drøfter gerne, om investeringsplanen på syv milliarder og 2000 ekstra medarbejdere er tilstrækkeligt."



Hos Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vækker det glæde, at ministeren er klar til at drøfte, om der er behov for mere.



For Dansk Folkeparti handler ekstra kontrol også om at sikre danskernes skattemoral. Det forklarer skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).



"Vi har haft en tid, hvor vi er blevet snydt for 12 milliarder kroner i udbytteskatteskandalen. Danskerne kan se, at inddrivelsen er gået i stå. Og vi har et ejendomsvurderingssystem, der sejler."



"Det gør naturligt, at skattemoralen falder. Danskerne kan måske med rette tænke: Hvorfor skal jeg betale min skat med glæde, når alle andre kan slippe," siger Flydtkjær.



Socialdemokratiet har stillet forslag om, at der skal ansættes 1000 yderligere personer til det, der kaldes Skats indsatsområde. Det dækker blandt andet over kontrol med moms.



2Det afgørende er nu, om regeringen ikke bare vil byde på kaffe, men også er klar til reelt at investere i skattevæsnet, som vi foreslår," mener skatteordfører Jesper Petersen (S).



"Ellers er det jo bare snak og et forsøg på at undgå at tabe ansigt i Folketinget."



Karsten Lauritzen understreger, at han og Socialdemokratiet grundlæggende ser forskelligt på behovet for flere kontrolressourcer til skattevæsnet.



Han mener, at den indsprøjtning, der allerede er aftalt, løser udfordringerne på kort sigt.



"Som Venstre-skatteminister er mit udgangspunkt ikke, at man sikrer, at folk betaler den skat, de skal, kun ved at kontrollere dem. Det er også ved at vejlede dem, forenkle reglerne og bruge moderne it."



"Så jeg har et lidt andet syn på det end de to partier. Men jeg drøfter gerne, hvordan vi finder hinanden."



