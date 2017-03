Danmark skal være blandt de stærkeste dronenationer og udvikle droneteknologi inden for flere brancher.



Det mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). Han afsætter derfor 27,5 millioner kroner til forskning i ny droneteknologi.



Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse torsdag.



Droner er små ubemandede fly, der både kan bruges til at svæve over et større skovområde for at lede efter en forsvunden person eller udføre et arbejde, der kan være farligt.



Ministeren ser et stort potentiale i droner, der blandt andet kan skabe arbejdspladser.



"Droner er fremtiden. Det er en teknologi, vi allerede i dag har gavn af, men potentialet er til meget mere. Droner hjælper os med at løse opgaver bedre og mere sikkert. Men de kan også danne grobund for øget produktivitet og nye arbejdspladser."



"Derfor mener jeg, det er et område, vi skal prioritere politisk. Det har vi allerede gjort med vores dronestrategi fra sidste år og nu igen med de nye penge til området," siger Søren Pind i pressemeddelelsen.



Flere danske virksomheder, myndigheder og forskere har stor gavn af droner.



Droner kan ifølge ministeriet bruges til at overtage og effektivisere opgaver, der kan være farlige, komplicerede eller meget ensartede at udføre manuelt.



Det gælder for eksempel inspektion af højspændingsledninger og veje. Det kan også være som hjælp til hurtigt at danne sig overblik over større brande eller oversvømmelser.



Millionbeløbet til forskning i droneteknologi er et af 23 initiativer i en dronestrategi, som Venstre-regeringen fremlagde i efteråret.



Pengene bliver fordelt mellem en række projekter. Det drejer sig om droner i shipping- og energibranchen, landbrug, bryggeri samt infrastruktur og til et projekt, der skal sprede viden om droneteknologi til danske virksomheder.



De 27,5 millioner er afsat til projektet på finansloven 2017.



