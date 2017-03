Tyrkiets ledere raser over, at en tyrkisk bankmand er sigtet i USA for gennem en årrække at have brudt sanktionerne mod Iran. Det kaldes et politisk komplot, mener de.



"Det er fuldstændig politisk," siger justitsminister Bekir Bozdag.



Det er en af cheferne for Halkbank, der er under anklage for at have konspireret med en iransk guldhandler, Reza Zarrab. Iraneren er allerede tiltalt.



Sagen har belastet forholdte mellem Tyrkiet og USA. Præsident Recep Tayyip Erdogan har beskyldt USA's regering for at have skjulte motiver med at tiltale Zarrab.



"Der er ikke noget solidt jura bag dette, og Tyrkiet står over for et komplet politisk komplot," siger den tyrkiske justitsminister.



"Det har til hensigt at sværte den tyrkiske stat, regeringen og præsidenten," mener han.



Den tyrkiske bankleder, Mehmet Hakan Atilla, beskyldes af USA for at have konspireret med Zarrab. De skal have sendt hundredvis af millioner dollar gennem amerikanske banker til Irans regering og andre parter i Iran.



USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, besøger torsdag Ankara. Her skal han mødes med præsident Erdogan og andre tyrkiske ministre.



/ritzau/Reuters