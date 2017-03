S: Myndigheder - ikke borgere - skal anmelde pizzabagere

Antallet af illegale indvandrere er stigende i Danmark.



Det har fået udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at opfordre danskerne til at anmelde det, hun kalder mistænkelige personer, til myndighederne.



Udtalelsen kommer til TV2 i forbindelse med, at tv-stationen torsdag aften viser programmet "Illegal i Danmark". Ifølge TV2 er der en stigning i antallet af personer, der er sigtet for at opholde sig illegalt i Danmark.



Støjberg siger, at ser man for eksempel personer gå rundt i baglokalet i pizzeriaer, hvor der ikke tales dansk, så skal man være på vagt og kontakte myndighederne.



Men det holder ikke, mener Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Dan Jørgensen.



- Vi skal ikke lade os narre af det her. Det her er et åbenlyst eksempel på en minister, som prøver at fraskrive sig et ansvar.



- Hun har mange gange udtalt, at myndighederne har styr på illegal indvandring i Danmark. Det har vi stillet mange spørgsmål til.



- Nu skubber Støjberg ansvaret over på hr. og fru Jensen, som nu skal løbe rundt og lege detektiver, så vi kan få løst problemet, siger Dan Jørgensen.



Ifølge Dan Jørgensen er det myndighedernes opgave at komme illegal indvandring til livs. Han opfordrer til, at der sættes flere ressourcer af til politiet, Arbejdstilsynet og Skat.



