Trump usikker på om han skal droppe klimaaftale

Præsident Donald Trumps regering har endnu ikke taget en beslutning om, hvorvidt USA skal trække sig fra den klimaaftale, der blev vedtaget i Paris.



"Paris-aftalen diskuteres stadig internt i regeringen," siger talsmand for Det Hvide Hus Sean Spicer onsdag på sin daglige pressebriefing.



Blandt Trumps ministre er der forskellige meninger om den internationale klimaaftale.



Seniorrådgiver Steve Bannon har forsøgt at overtale Trump til at droppe aftalen, skriver New York Times.



Udenrigsminister Rex Tillerson og Trumps datter Ivanka har derimod argumenteret for, at USA skal holde sig til aftalen.



Den nye chef for USA's miljøstyrelse (EPA), Scott Pruitt, betegnede søndag Paris-aftalen som "en dårlig aftale", der vil koste amerikanske arbejdspladser.



I løbet af valgkampen op til præsidentvalget i november sidste år har Trump flere gange sagt, at han ville skrotte Paris-aftalen, hvis han blev valgt.



Men efter han blev taget i ed som præsident, er han sjældent kommet ind på emnet. Han har blot sagt, at han har "et åbent sind" på det punkt.



Uden at nævne klimaforandringer med et ord underskrev Trump tirsdag et dekret, der ændrer forgængeren Barack Obamas plan om at reducere udledningen af CO2.



Desuden vil dekretet blandt andet ophæve et midlertidigt stop for etablering af nye kulminer på føderal jord.



Det sker ud fra et hensyn til USA's nødstedte kulindustri, hvor Trump i løbet af valgkampen lovede at genskabe mange af de job, som er forsvundet.



