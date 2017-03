Støjberg opfordrer danskere til at anmelde pizzabagere

Antallet af sigtede illegale indvandre i Danmark får udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at opfordre almindelige danskere til at gribe til handling.



Til TV2 siger ministeren, at hun gerne ser, at danskere ringer til myndighederne om mistænkelige personer, der ikke taler dansk.



"Jeg vil faktisk også opfordre helt almindelige danskere til, at når de for eksempel er inde på deres pizzeria og synes, at der er noget underligt med det baglokale, fordi der går mange rundt, der ikke taler dansk overhovedet, at man jo så også selv kontakte myndighederne, fordi det er en utopi at tro, at politiet kan komme i ethvert baglokale i Danmark," siger hun til TV2.



Direkte adspurgt, hvorfor almindelige mennesker skal angive andre, svarer udlændingeministeren, at det som udgangspunkt er en myndighedsopgave.



Men hun tilføjer, at myndighederne i den virkelige verden ikke kan være alle steder, skriver TV2.



Udtalelsen kommer, efter at TV2 har beskrevet en stigning i antallet af personer, der er sigtet for at opholde sig i landet illegalt.



I 2016 blev 1348 illegale migranter sigtet, mens tallet var 877 i 2015.



Sidst antallet af sigtelser lå på samme niveau, var i 2012, hvor der blev anmeldt 1156 illegale indvandre.



Til TV2 forklarer politikommissær i politiets Udlændingekontrolgruppe i København, Kjeld Farcinsen, at de illegale indvandre i Danmark ofte lever under kummerlige forhold.



De arbejder for en meget lav løn, typisk mellem 2000 og 4000 kroner, fortæller han til TV2.



