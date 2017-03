Løkke inden møde med Trump: USA kan regne med os

Lars Løkke Rasmussen indledte natten til torsdag dansk tid sit besøg i Washington D.C. med en middag med fremtrædende republikanske og demokratiske medlemmer af Republikanernes Hus.



Her understregede han, at hovedformålet med besøget i USA er at vedligeholde og forstærke de tætte bånd mellem Danmark og USA.



Besøget kulminerer torsdag, hvor Lars Løkke Rasmussen møder den nye præsident, Donald Trump, i Det Hvide Hus.



Lars Løkke Rasmussen besøgte sidste år hans forgænger, Barack Obama.



"Jeg er glad for at være tilbage her i Washington, og jeg er glad for at få mulighed for at besøge den amerikanske præsident 70 dage efter, at han er blevet indsat."



"Jeg synes, det siger ret meget om, at vi har en god relation. Jeg kommer her som den fjerde europæiske leder."



Før Løkke har den britiske premierminister, Theresa May, og den tyske kansler, Angela Merkel, blandt andet været på visit hos Trump.



At Løkkes besøg falder så kort efter, at Donald Trump blev indsat som præsident i januar, ser statsministeren som en fordel.



"Det er en ny præsident, der er ved at orientere sig rundt i verden. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at kunne komme her og forhåbentlig tilbyde nogle nuancer også på nogle af de spørgsmål, som vi ikke ser helt ens på."



Lars Løkke Rasmussen og Donald Trump skal blandt andet drøfte den USA- ledede internationale koalitions fremtidige indsats over for Islamisk Stat, som Donald Trump vil udslette.



Blandt andre emner er frihandel og grøn omstilling - to emner de ser forskelligt på.



Mens Donald Trump vil opsige frihandelsaftaler, vil Lars Løkke gerne opmuntre Trump til at indgå en frihandelsaftale med EU.



På klimaområdet, hvor Danmark markerer sig stærkt, har præsidenten netop skrottet klimaforbedringer indført af Obama.



Over for den nu tidligere forretningsmand er Lars Løkke Rasmussens strategi at argumentere for, at bæredygtighed kan være en god forretning.



"Danmark er et lysende eksempel på, at den grønne omstilling godt kan gå hånd i hånd med økonomisk vækst. Siden jeg var en ung mand i firserne har vi haft en vækst i Danmark på 80 procent uden, at vi har haft nogen stigning i vores samlede energiforbrug."



Trump har lagt pres på Natos medlemslande for at få dem til betale mere til den fælles kasse.



Heller ikke Danmark lever op til Natos målsætning om, at hvert medlem bidrager med to procent af landets bnp. Danmark brugte i 2016 1,14 procent.



"Det er jo sådan set et synspunkt, vi deler," siger Lars Løkke Rasmussen, der lægger op til et substantielt løft til forsvaret i det nye forsvarsforlig.



"Men jeg tror også, at Donald Trump er forretningsmand nok til at vide, at man skal ikke kun se på input men også på output. Og der leverer Danmark rigtig flot."



Løkke peger her på Danmarks deltagelse i skarpe aktioner i blandt andet Afghanistan, den aktuelle indsats mod Islamisk Stat og at også danske soldater har sat livet til undervejs.



"Så USA kan regne med os."



Løkke ser frem til en god samtale med Trump torsdag, hvor Trump har bedt om at få en samtale alene med Lars Løkke Rasmussen, inden embedsmændene lukkes ind i Det Ovale Værelse.



