Esben Lunde Larsen beskyldes for at lyve for Folketinget

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) beskyldes for at have talt usandt til Folketinget.Det skulle han have gjort i forbindelse med et spørgsmål om fiskekvoter, skriver Berlingske.Ifølge avisen handler sagen om de såkaldte kvotekonger: Magtfulde storfiskere, der sidder tungt på fiskekvoterne.Folketinget har interesseret sig for problematikken et stykke tid. Men Esben Lunde Larsen har kun har præsenteret et enkelt løsningsforslag, skriver Berlingske.Men faktisk er ministeren blevet præsenteret for 16 konkrete forslag til, hvad man kan gøre. Det viser et dokument fra NaturErhvervsstyrelsen, som Berlingske er kommet i besiddelse af.Det får Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, til at rette en kraftig kritik."Så ministeren har løjet over for mig både mundtligt og skriftligt. Det må man ikke som minister, og i min bog er det en skærpende omstændighed, at han gør det over for sit støtteparti.""Det er ikke særlig fremmende for samarbejdet. Det skaber mistillid," siger Ib Poulsen.LÆS OGSÅ: Minister kan slet ikke genkende anklager om løgn

DF står langt fra alene med kritikken. Også Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet vil have svar om sagen, fremgår det af et samrådsspørgsmål."Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han har talt usandt og tilbageholdt vigtige oplysninger for Folketinget i sagen om stramning af reglerne i relation til kvotekoncentration (kvotekonger)," står der i spørgsmålet.Esben Lunde Larsen afviser i et svar til Berlingske, at han har tilbageholdt oplysninger.Han fortæller, at han aldrig har set dokumentet med de 16 forslag."Jeg kan forstå, at aftaleparterne nu ønsker en mere vidtgående model. Det har jeg bedt mit embedsværk om at se på, og det tager jeg naturligvis gerne et møde med aftaleparterne om.""Jeg forstår ikke, hvis partierne skulle opleve, at jeg taler usandt. Jeg er ikke blevet forelagt Landbrugs- og Fiskeristyrelsens idékatalog med 16 idéer. Jeg er meget villig til at drøfte løsninger med partierne bag fiskeripakken," skriver Esben Lunde Larsen til avisen./ritzau/