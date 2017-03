May spiller ud med risikofyldt og ambitiøs exitstrategi

Den britiske premierminister, Theresa May, spiller højt spil, når hun taler om, at brexit vil føre til et stærkere Storbritannien. Det mener Simon Usherwood, der er EU-forsker ved University of Surrey.



I de fremtidige forhandlinger om EU tror han, at den skråsikre og ambitiøse tilgang kan blive et problem.



"Det er en højrisikofyldt taktik. For hun vil næsten med sikkerhed skulle gå med til noget, der vil gøre en del mennesker utilfredse. Koalitionen af personer, der stemte ja til brexit, stemte af meget forskellige årsager," siger han.



Onsdag blev det historiske udmeldelsesbrev, der formaliserer briternes udmelding af EU, overleveret til EU's præsident, Donald Tusk.



Nu venter forhandlinger, hvor den britiske premierminister er nødt til at levere mere end korte talestreger, lyder det fra Usherwood.



"Hun har indtil nu undgået fælderne på vejen. Men nu er hun nødt til at angribe dem. Det er emner, som skal løses, og hun har ikke rigtig gjort fodarbejdet."



Han henviser til, at May hidtil har været meget forsigtig med at udtale sig om, hvor meget briterne er villige til at betale i kroner og øre til EU, når de forlader samarbejdet.



"Hun har misset chancen for at tage ejerskab i debatten," siger han.



I Mays brev til Det Europæiske Råd lægger hun blandt andet op til, at der skal forhandles samtidig om at afvikle briternes medlemskab og om, hvordan forholdet til EU skal se ud i fremtiden. Herunder om en eventuel frihandelsaftale.



Noget der i første gang afvises af EU.



"Det er i særdeleshed ambitiøst. At kalde det eventyragtigt er måske for stærkt. Men det ser meget svært ud," siger Usherwood om taktikken.



I bedste fald tror han, at tilgangen kan føre til, at der forhandles en rammeaftale på plads for blandt andet handel, når forhandlingstiden udløber om to år.



Men en endelig frihandelsaftale kan ikke nås på så kort tid, er vurderingen.



/ritzau/