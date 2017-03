EU-Parlamentet: Briterne skal kunne mærke at de er udenfor

"Det er ikke det samme at være uden for EU som at være med i EU."



Det fastslår formand for EU-Parlamentet Antonio Tajani, efter at Storbritannien onsdag har afleveret sin formelle udmeldelse til EU.



Dermed har parterne nu to år til at forhandle en skilsmisse på plads.



De folkevalgte EU-parlamentarikere er ikke direkte repræsenteret, når forhandlingerne går i gang. Alligevel ventes de at få afgørende indflydelse. I sidste ende har de nemlig muligheden for at forkaste aftalen.



"Der bliver ingen aftale, hvis det ikke lykkes at sikre EU-borgernes rettigheder i Storbritannien og briternes rettigheder i EU," siger Tajani.



Samtidig fastslår han, at briterne fortsat kan nå at vende om og blive i EU.



"Men hvis Storbritannien ombestemmer sig, kan det ikke ske uden videre. Alle medlemslande skal være enige om, at det er muligt," siger Tajani.



For EU-Parlamentet er det magtpåliggende at understrege, at briterne endnu ikke har forladt det europæiske samarbejde.



Storbritannien skal derfor fortsat både nyde godt af rettigheder og respektere de forpligtelser, der udspringer af EU-traktaten to år endnu.



I den forbindelse advarer parlamentet om, at det ville være i strid med EU-lovgivningen, hvis Storbritannien påbegynder forhandlinger om mulige handelsaftaler med tredjelande.



"På samme måde vil det være uacceptabelt, hvis de indgår bilaterale aftaler med en eller flere af de tilbageværende EU-lande," siger Guy Verhofstadt, der står i spidsen for parlamentets brexitforhandlinger.



/ritzau/